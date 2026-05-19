Der Autoverkehr muss im Bereich des Fahrlachtunnels ab Ende Mai mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Das teilt die Stadt Mannheim mit.

Wegen turnusmäßiger Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik werden demnach von Sonntag, 24. Mai, bis Freitag, 5. Juni, die beiden Tunnelröhren im Wechsel gesperrt und der Verkehr einspurig in der jeweils offenen Röhre geführt. Neben Beleuchtung und Lüftungsanlage werden die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet sowie diverse Reinigungsarbeiten durchgeführt, informiert die Stadt. Die Arbeiten seien im regelmäßigen Turnus erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten.

Vollständige Sperrung

Von Freitag, 5. Juni, bis voraussichtlich Donnerstagabend, 11. Juni, werden beide Tunnelröhren vollständig gesperrt sein. In dieser Zeit werden die neuen Ampelsteuerungen vor den jeweiligen Tunneleinfahrten in die Tunnelsteuerung eingebunden und getestet.

Die Sperrungen im Überblick

Sperrung Tunnelröhre Nord (Fahrtrichtung Ludwigshafen): Die Verkehrseinrichtungen für die Sperrung der Tunnelröhre Nord werden am Sonntag, 24. Mai, aufgebaut und am Sonntag, 31. Mai, abgebaut. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Südröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Sperrung Tunnelröhre Süd (Fahrtrichtung Neuhermsheim): Von Sonntag, 31. Mai, bis Freitag 5. Juni, ist die Südröhre gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Nordröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Vollsperrung beider Tunnelröhre Nord und Süd: Im Anschluss an die Teilsperrungen wird ab Freitagabend, 5. Juni, bis voraussichtlich Donnerstagabend, 11. Juni, der Fahrlachtunnel vollständig gesperrt. Sobald die Arbeiten donnerstags abgeschlossen sind, wird der Fahrlachtunnel wieder geöffnet. Für die Zeit der Vollsperrung ist der Stadt Mannheim zufolge eine örtliche Umleitung ausgeschildert.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zu Baustellen findet man auf der städtischen Homepage www.mannheim.de, Stichwort: „Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen“.