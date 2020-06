Autofahrer müssen sich in den nächsten acht Wochen auf Verkehrsbehinderungen wegen einer Baustelle auf der A650 einrichten. Ab Montag wird ein Brücke saniert, die bei Ruchheim über die Gleise der Rhein-Haardt-Bahn führt. Die Bauarbeiten sollen laut Autobahnamt Montabaur bis zum 21. August dauern.

Der Verkehr auf der A650 kann in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig im Baustellenbereich geführt werden. Die Zufahrt auf die A650 an der Anschlussstelle Ruchheim ist in Fahrtrichtung Bad Dürkheim während der Bauzeit nicht möglich. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt von Ruchheim zunächst über die A650 zum Oggersheimer Kreuz, von dort werden die Verkehrsteilnehmer über die A 650 zurück in Richtung Bad Dürkheim geführt.

Laut Autobahnamt sind die Bauarbeiten erforderlich, um die Verkehrssicherheit der Überführung über die Gleise zu gewährleisten. Erneuert werden der Fahrbahnbelag, die Kappen (Brückenränder) sowie die Geländer. Die Kosten sind auf rund 350.000 Euro veranschlagt.