Im städtischen Alten- und Pflegeheim Haus Friesenheim sind durch den Corona-Test aller Mitarbeiter und Bewohner acht weitere Infektionen festgestellt worden. Darüber hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Freitag informiert. Das Altenheim wird von einer Tochtergesellschaft des Klinikums betrieben. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass 30 der 120 Bewohner des Altenheims sowie neun der knapp 100 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind. Durch die dritte Testrunde am Donnerstag sind nun sechs weitere erkrankte Bewohner und zwei weitere infizierte Mitarbeiter dazu gekommen. Laut Günther ist nun auch ein Todesfall zu beklagen: „Eine infizierte Bewohnerin, die schon vor Ihrer Infektion im Sterben lag, ist am Donnerstag gestorben.“ Somit sind von nun aktuell 119 Bewohner 35 an Covid-19 erkrankt, hinzu kommen elf infizierte Mitarbeiter. Günther zufolge erfolgt am Montag der nächste Testdurchlauf.