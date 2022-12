Acht Mobiltelefone haben Unbekannte erbeutet, die in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in einen Telefonladen in der Bismarckstraße (Mitte) eingebrochen sind. Den Schaden gibt die Polizei mit 4000 bis 5000 Euro an. Wer zwischen 23 und 8.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße beobachtet hat, möge dies der Polizeiinspektion, Telefon 0621 9632122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.