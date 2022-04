Ein 22-Jähriger steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft unter dringendem Verdacht, am 9. April in einer Gaststätte in den Mannheimer U-Quadraten einen 23-Jährigen mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde nun Haftbefehl erlassen. Der 22-Jährige soll sich in einen Streit des späteren Opfers mit einer Bedienung des Lokals über das Rückgeld eingemischt und dann zugestochen haben. Nur eine Notoperation in der Universitätsklinik in Mannheim rettete dem Opfer laut Polizei das Leben. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber durch die Auswertung der Videokamera in der Gaststätte sowie verdeckte Ermittlungen in seiner Wohnung in der Innenstadt festgenommen werden. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.