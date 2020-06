Acht Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren sind am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in einer Straßenbahn in Streit geraten und haben sich schließlich in der Bahn und an der Straßenbahnhaltestelle in der Ludwigstraße in der Ludwigshafener Innenstadt geprügelt. Die Ursache für den Streit ist laut Polizei noch unklar. Die Schlägerei endete, als ein 28-Jähriger ein Klappmesser zog – allerdings ohne damit einen Angriff zu starten. Die anderen Streithähne entfernten sich dann. Ein 22-Jähriger war laut Polizei so stark betrunken, dass die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen wurde. Durch die Schlägerei wurden drei Männer leicht verletzt. Gegen die acht wird nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt.