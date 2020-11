Im Zinzendorfhauś in der Mannheimer Gartenstadt sind am Wochenende sechs teilweise schwer vorerkrankte Bewohner gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das hat die Evangelische Kirche Mannheim mitgeteilt. Eine weitere Heimbewohnerin starb bereits in den Tagen zuvor. 51 der 90 Bewohner sowie 20 Pflegekräfte sind im Zinzendorfhaus infiziert. Der Betrieb wird mit Unterstützung von Fachkräften aus anderen Häusern weitergeführt. Bewohner und Personal werden regelmäßig auf eine Corona-Erkrankung getestet.

Auch im Seniorenzentrum Waldhof sind laut der Altenpflegeheime Mannheim GmbH über das Wochenende 42 Bewohner aus zwei Wohngruppen sowie acht Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Während die meisten positiv Getesteten keine beziehungsweise nur milde Symptome zeigten, wurden zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen, ein über 80-jähriger Bewohner mit Vorerkrankungen, ist dort am Sonntag verstorben.