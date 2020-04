Die Polizei warnt erneut vor Trickdieben, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, um an Geld oder Wertsachen zu kommen. Am Donnerstag wurden acht Ludwigshafener im Alter von 65 Jahren bis 92 Jahren von falschen Polizeibeamten angerufen. Auch dieses Mal gaben die Anrufer vor, von der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu sein. Alle Senioren fielen jedoch nicht auf die Masche herein. Hinweise von Betroffenen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.