Besser hätte die Abschiedsvorstellung von ihrem Heimpublikum für die Pfälzer Heberlegende Nina Schroth nicht laufen können.

Ihre Staffel vom AC Mutterstadt zeigte einen glanzvollen Auftritt beim 862,5:824,1 gegen SV Obrigheim. Mit diesem 3:0 Sieg ziehen Nina Schroth und ihr Team vorzeitig in das Final um die deutsche Meisterschaft Ende Juli in Hannover ein.

Diesen Abend werden die rund 350 Zuschauer in der proppenvollen AC-Halle nicht so schnell vergessen. Sportliche Weltklasseleistungen wurden geboten und am Ende gab es viele Emotionen um die Verabschiedung von Schroth. AC-Vorstandsmitglied Stefan Schmidt fasste ihre erfolgreiche Karriere in einer bewegenden Präsentation zusammen. Am 22. September 2012 bestritt die von der TSG Haßloch gekommene Lachen-Speyerdorferin ihren ersten Bundesligakampf für den ACM. Bis jetzt trug sie 115-mal die Mutterstadter Farben. Neben mehreren deutschen Meisterschaften war der Titelgewinn bei den EM 2019 ihr größter internationaler Erfolg. „Ich bin so glücklich, weil der Abend so gelaufen ist wie ich es mir im Vorfeld gewünscht habe. Ein 3:0 gegen Obrigheim, und damit direkter Einzug in das Finale zum Abschluss meiner Karriere sowie eine sensationelle Verabschiedung. Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar“, sagte die gerührte Schroth. Neben den Standing Ovations gab es von Vorstand Peter Amberger die Ehrenmitgliedschaft.

Mohr begeistert

Sportlich zündete die Staffel eine neue Saisonbestleistung. „Mit 850 Kilopunkten wäre wir schon sehr zufrieden gewesen. Über 860 Punkte sind beeindruckend. Unsere Mannschaft ist einfach top“, sagte AC-Sportchef und Hallensprecher Stefan Mohr.

Ein Sonderlob heimste der Hristo Hristov (24) ein. Seine 401 Kilogramm im Zweikampf ergaben in der Relativwertung die Weltklasseleistung von 190 Punkten. So stark haben ihn die Mutterstadter noch nie am Eisen gesehen. Angel Rusev zeigte sich mit 166 Relativpunkten auch von seiner Schokoladenseite. Nach dem Reißen lag die auch von ihren Fans stimmungsvoll getragene AC-Staffel 358:332,3 vorne.

Das war wichtig, weil die Gäste im Stoßen starken Widerstand leisteten. Yekta Jamali (144 Kp) bewies Nerven und brachte ihren wichtigen letzten Stoßversuch mit 126 Kilogramm durch. Auch die anderen AC-Damen zogen sich sehr gut aus der Affäre. Besonders die t 18-jährige Jaqueline Nygaard (127 Kp) imponierte trotz zweier Fehlversuche. Im Finale will Jacky die 130 Kilopunkte knacken. „Wir haben alle alles für den Finaleinzug gegeben. Besonders freuen wir uns für Nina, dass sie so einen schönen Wettkampf mit einer berührenden Verabschiedung bekommen hat“, sagte sie. Schroth teilt sich den Wettkampf mit Sara Bechter. Ihr gelangen noch einmal 95 Kg im Reißen. Gewohnt zuverlässig präsentierte sich Marie Scherer (118 Kp).

Nach diesem famosen Sieg steht der AC in Chemnitz nicht mehr unter Zugzwang und reisen wahrscheinlich ohne Ausländer an. „Wir haben uns aus eigener Kraft als erste Mannschaft für das Finale qualifiziert“, so Mohr. Wahrscheinlich geht es im Endkampf gegen Speyer und Chemnitz.