Zum ersten Mal in der Bundesligageschichte geht eine Staffel des AC 1892 Mutterstadt beim Athletenclub Potsdam an das Eisen. Die weite Dienstreise soll sich für das AC-Sextett am Ende lohnen. Ein 3:0-Sieg mit der wieder genesenen Nationalheberin Nina Schroth ist am Samstag das sportliche Ziel.

Eine hartnäckige Grippeerkrankung verhinderte den Einsatz der Leistungsträgerin Nina Schroth im Heimkampf gegen Roding. Jetzt ist die 30-Jährige wieder an Bord und will mithelfen, am Samstag (19