Zwei Athleten des AC Mutterstadt trumpfen bei den Europameisterschaften in Georgien ganz groß auf. Der Verein hat jetzt einen Europameister und ein Bronzemedaillengewinner.

Der für den AC 1892 Mutterstadt in der Bundesliga startende Bulgare Angel Rusev hat Geschichte geschrieben. Zum sechsten Mal in Folge sicherte sich der Leichtgewichtler bei Europameisterschaften den Zweikampftitel.

Diesmal stand Rusev bei der EM im georgischen Batumi ganz oben auf der Siegertreppe in der Klasse bis 60 Kilogramm. In der ersten Disziplin, dem Reißen, lag der 24-Jährige zunächst nur dem auf dem sechsten Platz. In seiner Paradedisziplin Stoßen gelang dem Energiebündel im dritten Versuch der entscheidende Kraftakt. Mit 155 Kg gewann Rusev die Goldmedaille. Mit einem Gesamtergebnis von 275 kg setzte sich der AC-Stemmer hauchdünn gegen den Armenier Garnik Cholakyan (274 kg) durch und sicherte sich den Gesamtsieg. „Das war ein ganz starker Auftritt von Angel. In der Bundesliga wären das sehr gute 179 Relativpunkte. Das wünschen wir uns hier auch einmal“, sagte AC-Sportchef Stefan Mohr.

Bronze für Hristov

Sein Nationalmannschaftskollege Hristo Hristov sicherte sich in Batumi die Bronzemedaille im Zweikampf der Klasse bis 110 kg. In einem spannenden Finale, das erst mit den letzten Versuchen entschieden wurde, erreichte Hristov ein Gesamtergebnis von 412 Kilogramm.

Im Reißen bewältigte Hristov sehr gute 190 Kg und gewann in dieser Disziplin die Silbermedaille. Beim Stoßen meisterte der Bulgare 222 kg und gewann mit dieser Last die Silbermedaille. „Hristo kann stolz auf seine Leistung bei der EM sein. Dieses Ergebnis würden in der Bundesliga über 200 Kilopunkte bringen. Er hat die gute Form aus den letzten Wochen bestätigt“, lobte Stefan Mohr den Auftritt des Schwergewichtlers.

Die deutsch-iranische Gewichtheberin Yekta Jamali belegte bei der EM den siebten Platz im Zweikampf der Klasse bis 77 kg. Es war ihr erstes großes Turnier, bei dem sie offiziell für Deutschland an den Start ging, nachdem sie im Februar 2026 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte.

Obwohl Jamali als Medaillenkandidatin galt, verlief ihr Debüt für den Bundesverband durchwachsen. Im Reißen brachte sie nur ihren ersten Versuch über 103 kg gültig in die Wertung und belegte damit Rang 9 in dieser Teildisziplin. An 107 kg scheiterte sie zweimal knapp. Im Stoßen bewältigte Jamali im zweiten Versuch 126 kg (Platz neun). Auf einen dritten Versuch verzichtete die 21-jährige Athletin, die am 1. Juli eine Grundausbildung bei der Bundeswehr Sportförderkompanie beginnt. Mit einem Gesamtergebnis von 229 kg landete Jamali in der Endabrechnung auf dem siebten Platz. „Ihren ersten Start für Deutschland haben sich Yekta und der Verband wahrscheinlich anders vorgestellt. Sie war auch körperlich nicht ganz fit. Wie schon beim Bundesligakampf in Chemnitz musste sie aufgrund von Krämpfen in den Beinen auf ihren letzten Stoßversuch verzichten. Bestimmt spielen die Unruhen in ihrem Heimatland Iran für die junge Sportlerin auch eine Rolle“, kommentierte Stefan Mohr ihren Auftritt.