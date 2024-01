Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Björn Hertrampf ist aus dem Kader des Bundesligisten AC Mutterstadt nicht wegzudenken. Er bringt viele wichtige Eigenschaften mit, die den Erfolg ausmachen. Was dies ist und wie sein aktuelles Ziel lautet, hat er verraten.

Mit 41 Jahren gilt Björn Hertrampf in der Gewichtheberszene als sportliches Phänomen. Die Hälfte seines Lebens geht der stets bis in die Haarspitzen motivierte Athlet bereits in der Bundesliga