Unbekannte haben sich an Abwasserarmaturen der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen zu schaffen gemacht, die sich – etwa 30 Meter voneinander entfernt – im Mittelgraben hinter der Bezirkssportanlage Oggersheim befinden. Wie die Polizei mitteilt, wurde an den Schiebern der Abwasserarmaturen jeweils der Schieberantrieb demontiert und gestohlen. An einer Abwasserarmatur befand sich zudem ein Schaltschrank mit Auswertegeräten für die jeweiligen Schieberantriebe. Den Beamten zufolge wurde dieser Schaltschrank aufgebrochen, die Täter entwendeten daraus zwei Auswertegeräte. Auch Kabel seien durchtrennt worden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963 - 2403.