Täglich fließen über 27 Millionen Liter Trinkwasser durch Ludwigshafener Haushalte und Betriebe ins Kanalnetz. So selbstverständlich wie das Wasser aus der Leitung kommt, fließt es auch wieder ab, in eine Unterwelt, von der die meisten Bürger nicht viel wissen. Anlässlich des Weltwassertags am Montag zwölf Fakten über (Ab-) Wasser.

1. Abwasser setzt sich aus Schmutzwasser von Privathaushalten, Gewerbebetrieben und der Industrie sowie dem abgeleiteten Regenwasser zusammen.

2. Beim Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL), der in Ludwigshafen für die Abwasserbeseitigung sorgt. arbeiten rund 180 Mitarbeiter in sechs Abteilungen.

3. Das Kanalnetz in Ludwigshafen umfasst 523 Kilometer, wovon 61 Kilometer begehbar sind.

4. Mithilfe von drei Kanalkamerawagen überwacht der WBL fortwährend den baulichen Zustand der Kanäle.

5. Sechs Kanal- und Sinkkastenfahrzeuge sorgen für die Reinigung des Abwasserkanalsystems, indem diese regelmäßig mit Hochdruck gespült werden.

6. Die Abwässer werden in der Kläranlage der BASF gereinigt.

7. Die Landschaft in Ludwigshafen ist sehr flach geprägt, so dass es an natürlichem Gefälle für die Abwasserkanäle fehlt. Damit das Abwasser trotzdem den Weg in die Kläranlage findet und die Kanäle noch eine vertretbare Tiefenlage aufweisen, wird es in 37 Pumpwerken angehoben.

8. Bei stärkerem Regen kann die Kanalauslastung über 20 Regenüberlaufbecken beziehungsweise Stauraumkanäle gesteuert werden, in dem ein Teil des verdünnten Abwassers nach einer Vorreinigung in den Becken beziehungsweise Staukanälen dem nächsten Gewässer zugeleitet wird.

9. Ein leichtsinnig weggeworfener Zigarettenstummel verseucht im Schnitt zirka 40 Liter Grundwasser.

10. Abwasser ist auch gleichzeitig eine Ressource. Aus dem Abwasser kann man über Wärmetauscher Wärme gewinnen. Viele Kläranlagen nutzen das im Reinigungsprozess entstehende Faulgas zur Energiegewinnung.

11. Wasser ist die einzige chemische Verbindung, die von Natur aus alle drei Aggregatszustände annehmen kann.

12. Regentropfen sind im Schnitt ein bis zwei Millimeter groß.