Als Tabellenletzter steigen die Damen des TC Oppau aus der Tennis-Regionalliga in die Oberliga ab. Der 5:4 (3:3)-Heimsieg gegen den TV Reutlingen am Samstag reichte nicht. Nach der 2:7 (2:4)-Niederlage bei Tennis 65 Eschborn am Sonntag stand der Abstieg fest.

„Das war ein Spiegelbild für die gesamte Saison“, haderte Oppaus Mannschaftsführerin Anne Zehetgruber.“ Wie erwartet hatte Eschborn zumindest mit einem Auge noch auf die Meisterschaft