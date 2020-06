Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat und die Grünen-Ortsbeiratsfraktionen fordern von der Stadt ein größeres Engagement bei der Erhaltung der Bäume in Ludwigshafen. Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünpflege, hat jüngst wiederholt auf die steigende Anzahl absterbender Bäume in der Stadt hingewiesen. Sie fordert die Bürger auf, Bäume zu wässern und Baumpatenschaften zu übernehmen.

In den Augen der Grünen ist das unzureichend. „Wir schließen uns der Bitte der Stadt an und helfen gerne beim Wässern der Straßenbäume. Als Konzept gegen die im Klimawandel massiv ansteigenden Zahlen absterbender Bäume reicht uns das nicht. Bäume in der Stadt sind keine reine Zierde, sondern Kleinklimaverbesserer, Staubfänger, Schattenspender. Ihre Rolle für die Luft- und Aufenthaltsqualität ist existenziell“, sagt Hans-Uwe Daumann, umweltpolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion.

Was wird aus den Anträgen?

Michael Kessler, Mitglied im Ortsbeirat Maudach, kommentiert: „Wenn die Verwaltung auf Nachfrage erklärt, dass sie im Stadtteil Maudach 2020 keinen einzigen der abgestorbenen Bäume ersetzen kann und für 2021 noch keinen Plan zu Anzahl und Ort von Nachpflanzungen hat, dann ist das äußerst unbefriedigend.“

Die Grünen erinnern an ihre Anträge, in Ludwigshafen einen regelmäßigen Baumschadensbericht einzuführen, die Mittel für Nachpflanzungen deutlich zu steigern, eine Baumschutzsatzung zu beschließen und ein modernes Baumstifterprogramm zu ermöglichen. Daumann: „2019 haben wir die Anträge im Stadtrat eingereicht. Bis heute warten wir darauf, dass sie im Umweltausschuss zur Diskussion gestellt werden.“