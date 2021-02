Polizei und Ordnungsamt haben am Montag vier illegal betriebene Beherbergungsbetriebe entdeckt. Drei der nicht angemeldeten Pensionen befanden sich im Stadtteil Oppau und eine im Hemshof. Bei der Kontrolle in einem der Häuser in Oppau stellten die Einsatzkräfte laut Stadt fest, dass dort unter anderem eine Abstellkammer zur Vermietung stand. Sogenannte Monteursunterkünfte sind in Oppau zu einem Problem geworden.