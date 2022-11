Mehr Grün, weniger Pkw-Verkehr, schönere Plätze – das sind erste Ideen und Anregungen der Bürger, die der Bereich Stadterneuerung mit drei externen Büros in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) für eine attraktive Innenstadt herausgearbeitet hat. Nun lädt die Stadt alle Bürger und Interessierte für Dienstag, 15. November, 18.30 bis 20 Uhr, zu einer digitalen Abschlussveranstaltung mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) auf www.ludwigshafen-diskutiert.de ein. In einer gemeinsamen Präsentation durch Vertreter der beauftragten Planungsbüros und der Abteilung Stadterneuerung werden die Bestandsaufnahme und das Isek sowie die Maßnahmenliste und die Rahmenplanung des Sanierungsgebiets Ludwigshafen-Innenstadt vorgestellt. Am Tag der Abschlussveranstaltung finden Interessierte ab 18.15 Uhr einen Link zum Livestream und einen direkten Link zur Teilnahme an der Videokonferenz auf www.ludwigshafen-diskutiert.de. Ton und Bild werden aufgezeichnet, so dass die Veranstaltung im Nachgang auf www.ludwigshafen-diskutiert.de und auch auf dem Youtube-Kanal der Stadt einsehbar ist. Wer nicht auf der Aufzeichnung zu sehen sein will, kann seinen Anzeigenamen ändern und ohne Kamera teilnehmen, informiert die Verwaltung. Des Weiteren soll über das Konzept im Bau- und Grundstücksausschuss am 21. November und in den Ortsbeiräten Nördliche Innenstadt und Südliche Innenstadt am 22. November beraten werden. Im Stadtrat am 12. Dezember könnte dann das Isek sowie die Satzung zur förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets nebst Rahmenplanung beschlossen werden.