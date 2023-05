Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Konzert von absolut zwingendem künstlerischem Anspruch ging in dieser Saison die kammermusikalische Reihe „So um 5“ in der Ludwigshafener Philharmonie zu Ende. Am Werk waren – mit Streichtrios von Schubert, Beethoven und Alfred Schnittke drei Soloinstrumentalistinnen: Yi-Qiong Pan (Violine), Barbara Giepner (Viola) und Rut Bántay (Cello).

Was sie geboten haben, darf ohne Bedenken als Kammermusik vom Feinsten bezeichnet werden. Die drei Philharmonikerinnen profilierten sich als Virtuosinnen, denen alles mit selbstverständlicher