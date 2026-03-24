Abschluss und Höhepunkt der Jazztage war der Auftritt von Theo Croker. Er beschwor den Geist von Miles Davis. Die IG Jazz zieht am Ende der Jazztage ein positives Fazit.

Eine gute Kondition scheint Theo Croker zu haben. Weil etwas beim Booking schiefgelaufen war, musste er von seiner Europa-Tour noch mal kurz nach Orlando, Florida, jetten, um dann zurück zu fliegen und sozusagen aus dem Flugzeug auf die Bühne des Gleis 4 zu kommen. Sein Auftritt war deshalb eine Stunde später als geplant, worüber die Veranstalter aber rechtzeitig informiert hatten. Anzumerken war Croker nichts, gespielt hat er konzentriert und mit Hingabe.

Im Vorgespräch mit der RHEINPFALZ hatte Croker schon ein spannendes Programm angekündigt. Musik aus der Zeit des zweiten Miles Davis Quintetts. Und so begann er mit dem Anfang des Concierto de Aranjuez. Die Komposition hat Joaqin Rodrigo eigentlich 1932 für klassische Gitarre und Orchester komponiert. Miles Davis hat es 1960 für sein Album „Sketches of Spain“ aufgegriffen. Die Melodie klingt typisch mit einer spanischen Tonleiter.

Modale Spielweise

Neben sich hatte Croker einen ganzen Tisch voll Electronics: Hall- und Echo-Effekte, aber vor allem auch Steuergeräte für verschiedene Samples, Soundschnipsel, die er auf Knopfdruck abrufen konnte. Teils waren das bestimmte Synthesizer Klänge, elektronische Beats, die Stimme der Sängerin Sadé, von der er ein Stück spielte und: die heiser krächzende Stimme des Meisters, Miles Davis. Anstelle von schnell wechselnden Akkorden entwickelte Miles Davis die modale Spielweise. Es geht um Klangfarben und Klangräume, die aus einer bestimmten Tonleiter (Modus) gebildet werden. Und das ist der Rahmen, in dem dann die Musiker weitgehende Freiheit haben.

Das hat Croker mit seiner Band im Gleis 4 vorzüglich ausgeführt. Natürlich geht das nur mit Musikern, die besonders gut darin sind, die musikalische Situation zu erfassen, schnell zu reagieren und zu interagieren. Crokers Mitspieler waren Koleby Royston am Schlagzeug, Eric Wheeler am Kontrabass und Tyler Bullok an Flügel und Rhodes E-Piano. Die Bezüge zu Miles Davis waren die zitierten Themen, aber vor allem war es die beschriebene Art des Zusammenspiels. Croker war auch nicht darauf aus, den typischen Miles-Ton nachzubilden. Vielmehr griff er das „Feel“ auf, die sparsame Spielweise des Meisters, hatte aber dabei seinen eigenen Trompetenklang.

Große Bandbreite

Dabei zeigte Croker eine große Bandbreite. Von leuchtender glänzender Farbe, bis hin zu sanft hauchenden Tönen mit viel Luftanteil im Ton brachte der Trompeter auch ohne seine elektronischen Helferlein viel Abwechslung. Er hatte zwei Mikrofone vor sich, einen trockenen Signalverlauf und einen mit den Effekten. Damit fing er manchmal Töne oder ein Lick ein und veränderte es mit den Geräten. Aber das tat er sparsam und geschmackvoll. Miles Davis, experimentierfreudig und aufgeschlossen, hätte sicher seine Freude daran gehabt. Die einzelnen Musiker hatten alle viel Freiraum und jeder rückte mal in den Mittelpunkt. Die Stücke entwickelten einen Flow und nahmen die Hörer mit auf ihre Klangreise, die bis zu dem legendären „Bitches Brew“ Album führte, von dem Croker das 1970 aufgenommene „Feio“ interpretierte.

Das Publikum war begeistert, die Zugabe obligatorisch. Croker, freundlich, bescheiden, aber auch etwas erschöpft, ließ sich überreden und spielte „'round Midnight“, eine der schönsten Jazzballaden, geschrieben von Thelonious Monk. Und das war so hinreißend, dass sich alleine dafür der Abend schon gelohnt hätte.

Mehr Jazz im Gleis 4

Die achten Jazztage waren eine spannende Mischung mit großartigen Künstlern. Der erste Abend mit Track 4 und Stargast Thorsten Skringer war der am besten besuchte, Botticelli Baby und Theo Croker waren gut besucht, ein bisschen Luft nach oben war noch. IG Jazz Präsident Marc W. Pointner war zufrieden und bedankte sich bei allen Helfern, Mitarbeitern, sowie den Förderern und Sponsoren, dem Land und der Stadt, die das Festival möglich machten. Die IG Jazz will künftig noch mehr Jazz ins Gleis 4 bringen und auch die Zusammenarbeit mit weiteren Jazzvereinen und Clubs in der Region ausbauen.