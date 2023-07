Endspurt vor der Sommerpause: Nur noch am Sonntag, 16. Juli, 19.30 Uhr, ist der bezaubernde Tanzabend „Young Lovers“ des Mannheimer Nationaltheaters im Alten Kino Franklin zu sehen. Und das ist zugleich die letzte Chance, einige geschätzte Tänzerinnen und Tänzer noch einmal zu erleben.

Höchst originell verarbeitet der aufstrebende Choreograf Nadav Zelner darin seine verlorene Liebe, während Intendant Stephan Thoss mit seinem dynamischen Beitrag über einen jungen Mann auf der Suche nach der ersten Verliebtheit beweist, dass man auch in drei Wochen ein brillantes Stück hinzaubern kann – komplettiert wird der Abend mit einem bestechenden Körperexperiment von Imre und Marne van Opstal. Die Vorstellung ist zugleich die letzte der italienischen Tänzerin Silvia Cassata, die seit 2016 zur Stammmannschaft des Thoss-Ensembles gehört hat und nun mit knapp 30 Jahren ihre Bühnenkarriere beendet. Lorenzo Terzo verlässt das Theater, um sich aus familiären Gründen in seine Heimat Italien zurückzubegeben. Zwei junge Tänzer werden dazustoßen: Der US-Amerikaner Shaun Patrick Ferren aus Boston, der frisch von der Schule weg engagiert wurde, sowie der Italiener Nicola Prato, der bereits Erfahrung in anderen Ensembles gesammelt hat. Julia Headley wiederum wird am 15. November bei der Wiederaufnahme des „Nüsseknacker“ voraussichtlich nur noch als Gast im Ensemble dabei sein. Karten unter 06211680150.