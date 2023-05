Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hoch oben, im Turm der Alten Feuerwache, an ihrem neuen Buch zu schreiben und unten am Neckar spazieren zu gehen, waren in Mannheim die Lieblingsbeschäftigungen der Berliner Autorin Julia Willmann. Drei Monate verbrachte die „Feuergriffel“-Stipendiatin für Kinder- und Jugendliteratur in der Quadratestadt.

Sie habe Mannheim in dieser Zeit gewissermaßen gleich zweimal kennenlernen dürfen, berichtete die Schriftstellerin nun bei ihrer Verabschiedung im Dalberghaus, der Kinder- und Jugendbibliothek