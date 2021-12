„Pass gut auf dich auf in der großen Stadt“, gab mir meine Oma mit auf den Weg, als ich Anfang Oktober zum ersten Mal in die Ludwigshafener Lokalredaktion fuhr. Während des Volontariats – was nichts anderes als die Ausbildung zur Redakteurin ist – wechseln wir Volontäre alle paar Monate den Standort, um sowohl verschiedene Lokalredaktionen als auch die Pfalz möglichst von allen Seiten kennenzulernen. Als Kuslerin ging es für mich also drei Monate lang von der drittkleinsten Kreisstadt Deutschlands in die größte Stadt der Pfalz – Ludwigshafen mit mehr als 177.000 Einwohnern.

Nun mag der ein oder andere bei der „großen Stadt“ lachend abwinken, doch für Landeier wie ich eines bin, ist das eine ganz schöne Umstellung. Ich erinnere mich noch gut an meinen Schweißausbruch, als auf einer meiner ersten Fahrten plötzlich die Straßenbahn neben meinem Auto auftauchte. Oder an das Hupkonzert, als ich vor lauter Verwirrung über die Verkehrsführung am Paul-Kleefoot-Platz fast verkehrt herum in die Einbahnstraße gefahren wäre.

Verloren aus der Wäsche geguckt

Gut im Gedächtnis geblieben ist mir auch eine Begegnung im großen Sitzungssaal des Stadtrats. Während der Partnerschaftsausschuss über Anfragen zur Sumgaitallee diskutierte, die in den Straßenbenennungsausschuss wanderten, muss ich zwischenzeitlich offenbar so verloren aus der Wäsche geguckt haben, dass sich ein anwesendes Mitglied meiner annahm und mir mit zugeflüsterten Erläuterungen auf die Sprünge half. Ihm ist es zu verdanken, dass mir ein weiterer Schweißausbruch erspart blieb.

Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Herzlichkeit habe ich in Ludwigshafen durchgängig erfahren. Egal ob bei Straßenumfragen, Terminen mit Geschäftsführern, Künstlern oder anderen Gesprächspartnern. Die Ludwigshafener habe ich als sehr nette, offene Menschen erlebt, die ihr Herz auf der Zunge tragen – und viel zu erzählen haben.

Clownsfiguren und Handpuppen

Schnell lernte ich außerdem: Den Ludwigshafenern liegt viel an ihrem Rathaus-Center. Viele Geschichten habe ich über das Gebäude mit dem 72 Meter hohem Turm seither erfahren. Vom letzten verbliebenen Mieter im Center, von Roten Karten, Clownsfiguren in Haushaltsdebatten, beliebten Bücherbörsen und Handpuppen im Einkaufszentrum durfte ich im letzten Monat berichten. Dass ich während meiner Zeit in Ludwigshafen mit der Schließung des Centers zum Jahresende sogar Historisches miterlebe, daran habe ich zu Beginn noch gar nicht gedacht. Das Wahrzeichen der Stadt in unserem Adventskalender zu verabschieden, war mir eine große Ehre.

Bei all den schönen Erzählungen ertappe ich mich in den letzten Tagen selbst dabei, wie ich von Tag zu Tag immer nostalgischer auf den Rathausturm blicke, wenn ich von der A650 kommend über die Hochstraße fahre. Ob es daran liegt, dass der Turm bald nicht mehr da sein wird, oder ob ich einfach traurig bin, dass meine Zeit in der Ludwigshafener Redaktion bald zu Ende ist – vermutlich ist es beides. Denn ans Herz gewachsen ist mir nicht nur das markante Gebäude, es sind die Menschen, es ist die Stadt – und es ist die Lokalredaktion.

Wunderbare Zeit

So kann ich aus Überzeugung sagen, dass ich eine wunderbare Zeit in der Stadt am Rhein erleben durfte. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, mich mit spannenden Themen befasst und mit großartigen Kollegen zusammengearbeitet, die mir sehr viel beigebracht haben. Der Abschied ist für mich kein leichter – die Stunden vergingen manchmal wie im Flug, die täglichen 100 Kilometer, jeweils hin und zurück, machten mir schnell nichts mehr aus. Zu gerne bin ich hier gewesen, zu gerne habe ich an der „Ludwigshafener Rundschau“ mitgearbeitet. Was mir bleibt, ist von Herzen Danke zu sagen für die schöne Zeit.

Was noch vor drei Monaten, als ich mich im Verkehr der Großstadt so verzweifelt ans Steuer krallte, nur schwer vorstellbar war, ist nun Realität: Mir gefällt es in Ludwigshafen. Und das mittlerweile so gut, dass ich im kommenden Jahr – nach meiner letzten Lokalstation, wenn es in die Zentralredaktion in die Amtsstraße geht – in die Stadt am Rhein ziehen werde. Wenn auch nur für ein Jahr von montags bis freitags. Wenn ich dann in die große Stadt fahre, und den dem Abriss geweihten Rathausturm hoffentlich noch vor mir sehe, dann sozusagen als Ludwigshafenerin. Darauf freue ich mich schon.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn. Diesmal hat Volontärin Michelle Pfeifer (25) eine Gast-„Quintessenz“ geschrieben.