Für den TFC Ludwigshafen auf der Parkinsel beginnt ein neues Kapitel – zumindest was den Kunstrasenplatz betrifft. Das alte Grün ist in die Jahre gekommen. In langen Rollen aufgeschichtet, verabschiedet er sich vom Vereinsgelände.

Mehr als 15 Jahre war er ein treuer Begleiter, der Kunstrasen des TFC Ludwigshafen. Er hat viele Aufstiege und auch den einen oder anderen Abstieg miterlebt, musste manchmal leiden, wenn er durch