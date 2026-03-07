Seit 1920 prägt das Herschelbad die Stadt. Bald gehen die Lichter aus. Ein Blick zum Abschied mit Betriebsleiter Matthias Tandl in die Kathedrale unter Mannheims Bädern.

Die letzten Schwimmtage sind angebrochen. Mitte Mai wird das Herschelbad im U3-Quadrat den öffentlichen Badebetrieb einstellen. Viele Emotionen und Erinnerungen hängen an dem historischen Hallenbad mitten in der Stadt. Auch für Matthias Tandl endet eine Ära. Und doch will der Betriebsleiter mit Blick auf die mögliche Zukunft nichts schönreden.

Tandl kennt jeden Winkel. Im Badebereich und vor allem darunter, in den Katakomben. Jedes Geräusch und jeden Geruch kann der 62-Jährige deuten. „Wenn der Wasserpegel im Neckar steigt, wenn das Wetter umschlägt, hat das Einfluss auf das Herschelbad“, verrät er. Die Lüftungsanlage, die Wasseraufbereitung, Heizung, Technik und die Bedürfnisse der Besucher haben der Betriebsleiter und sein Team immer im Blick. „Es zischt und pfeift noch richtig in diesem Bad, und das ist gut“, betont Tandl.

Das 1920 eröffnete Herschelbad schließt Mitte Mai. Foto: Marco Partner

Wie ein Eintauchen in ein anderes Jahrhundert

Im November 1920 wurde das Herschelbad eingeweiht und galt zur Eröffnung als das größte und modernste Hallenbad Deutschlands. Heutzutage ist ein Badbesuch wie ein Eintauchen in ein anderes Jahrhundert. Wie eine Kathedrale wirkt das Jugendstil-Juwel an manchen Stellen: mit seinen Ornamenten, Bögen und Säulen, faszinierenden Fliesen, imposanten Schwimmhallen mit lichtdurchfluteten Kuppeln, aber auch manchmal etwas unheimlich wirkenden Umkleidegängen.

„Für mich ist es die Titanic unter den Hallenbädern. Man kann noch richtig drehen und schrauben“, sagt Tandl, der ein klassisches Handwerker-Outfit mit Arbeiterlatzhose trägt, darunter robuste Badeschlappen. Seine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen begann er 1979 im Herschelbad. „Damals wurde noch mit einem großen Kessel befeuert, mit einem hauseigenen Wasserturm“, erinnert er. Heute wird im Bad mit Fernwärme geheizt – und doch ist vieles anders als bei modernen Hallenbädern. „Man kann die Mess- und Regeltechnik noch manuell steuern. Für junge Auszubildende ist das ein einmaliger Einblick, man bekommt so ein besseres Gefühl für die Abläufe“, erklärt Tandl.

Hingucker: ein Bad wie eine Kathedrale. Foto: Marco Partner

An diesen Tag X möchte Tandl noch gar nicht denken

Zum Sommer aber werden diese Abläufe enden. Bis zum 17. Mai dauert die Hallenbadsaison, Schulen und Vereine werden noch bis zu den Sommerferien ihre Bahnen ziehen. Dann aber wird Tandl, der trotz 20-jähriger Unterbrechung als Betriebsleiter im Gartenhallenbad in Neckarau den Großteil seines beruflichen Lebens „im Herschel“ verbrachte, die Lichter ausschalten und den Schlüssel endgültig herumdrehen. Durch die geplante Eröffnung des neuen Kombibads in Herzogenried kann die Stadt personell und finanziell einen Fortbestand des Jugendstilbades nicht stemmen.

An diesen Tag X möchte Tandl noch gar nicht denken. „Man hat nicht oft Gelegenheit, ein neues Bad mit zu eröffnen“, sagt er einerseits. Andererseits hängt sein Herz doch sehr am Herschelbad. „Es hat einfach Flair, Charme und Charakter, es ist kein Betonbunker“, betont er. Viele Stammgäste pflegen eine sehr persönliche Verbindung. „Es kommen Seniorinnen, die als junge Mädchen hier schwimmen lernten. Wir haben Frühschwimmer, die nach ihrer Nachtschicht oder vor ihrem Arbeitstag ihre Bahnen ziehen. Im Grunde haben wir Gäste von 0 bis 100. Und es ist auch eine soziale Einrichtung“, so Tandl. Zwei Mal die Woche bietet die Caritas für Wohnungslose und Bedürftige die Möglichkeit, sich in Wannenbädern zu waschen und zu baden.

Auch Schwimmkurse für muslimische Frauen gibt es immer noch. Insgesamt aber wurde das Angebot von Aqua-Kursen und Wassersportgymnastik schon stark zurückgefahren. Nur Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene werden noch angeboten. In der laufenden Saison sind 29 Schulen und zwölf Vereine im Herschelbad. Der Saunabereich mit Irisch-Römischem Dampfbad aber ist seit der Außerbetriebnahme während der Corona-Pandemie aufgrund baulicher Mängel geschlossen.

Strom- und Wasserleitungen gelten als veraltet und marode

Bei aller Nostalgie, bei allen Wünschen eines Fortbestands, die Tandl „menschlich verstehen“ kann, möchte er aber auch nichts schönreden. Die Titanic namens Herschelbad steuert zwar nicht auf einen Eisberg zu. „Aber früher oder später auf einen technischen K. O.“, sagt er. „Selbst wenn man es einfach auflassen würde, wären die Tage gezählt, es würde nicht funktionieren“, macht er klar. Strom- und Wasserleitungen gelten als veraltet und marode. „Die Besucher bekommen davon nichts mit, oberirdisch ist alles top und die Wasserqualität hervorragend. Aber unterirdisch unternehmen wir täglich lebenserhaltende Maßnahmen.“ Auch ein Duschbereich wurde daher schon geschlossen.

Eine umfassende Sanierung würde einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, der den Haushalt der Stadt überfordert. Wie es im denkmalgeschützten Gebäude im U3 nach der Schließung weitergeht, darüber kann Tandl nur mutmaßen. Er selbst sucht an vollen Badetagen manchmal die Ruhe. Wenn alles zu viel wird, wenn alles überschwappt, lehnt er am oberen Gelände der Schwimmhalle 2 und blickt auf das Wasser, auf die sich spiegelnde Kuppel und lässt den über 100 Jahre alten Raum auf sich wirken. „Das ist mein Lieblingsort, hier kann ich mich innerlich wieder sammeln“, sagt er und macht sich wieder an die Arbeit. Ohne die noch zu verbleibenden Badetage zu zählen.