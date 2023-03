Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Abschiebung einer armenischen Familie durch die Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen beschäftigt weiter die Juristen. Mitte Juni hatte das Verwaltungsgericht Neustadt in einem Beschluss die Abschiebung für rechtmäßig erklärt. Doch der Anwalt der Familie sieht das nicht so und hat Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingelegt.

Jens Dieckmann vertritt die abgeschobene Familie und auch den Sohn, der sich nach wie vor in einer Jugendeinrichtung in Ludwigshafen befindet. „Die Darstellung der Situation in