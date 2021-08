Die im März von der Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen veranlasste Abschiebung einer jesidischen Familie – ohne ihren 16-jährigen Sohn – war rechtmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz entschieden.

Nach ihrer Abschiebung nach Armenien hatte die Flüchtlingsfamilie zunächst vor dem Verwaltungsgericht Neustadt geklagt. Sie forderte die Rücknahme der Abschiebung, weil diese aus ihrer Sicht rechtswidrig war: Insbesondere die Fortsetzung der Abschiebung ohne den 16-jährigen Sohn habe gegen den verfassungsrechtlichen Schutz der Familie verstoßen. Das Verwaltungsgericht Neustadt sah dies jedoch anders und hatte die Abschiebung Mitte Juni für rechtmäßig erklärt.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde des Anwalts der Familie wurde jetzt vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz abgelehnt: Die gesetzlichen Abschiebungsvoraussetzungen seien erfüllt gewesen, heißt es dazu in einer Presseerklärung. Als Ursache für die damalige Trennung der Familie ist laut Oberverwaltungsgericht die Entscheidung des ausreisepflichtigen 16-jährigen Sohnes zu sehen, der sich der gemeinsamen Abschiebung mit den Eltern und Geschwistern durch Flucht entzog. Dieser Umstand mindere das Gewicht des verfassungsrechtlichen Schutzes der Familie. Dem stehe auch nicht entgegen, dass dieser Sohn minderjährig sei. Es handele sich hierbei um einen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren, der in der Lage gewesen sei, die Folgen seiner Trennung von den übrigen Familienmitgliedern altersentsprechend zu überblicken.