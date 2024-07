Das alte Stadion im Mannheimer Friedrichspark verschwindet Stück für Stück. Die Bagger haben sich bereits bis zur ehemaligen Eisfläche vorgearbeitet. Was geht in Fans vor, wenn so ein Wahrzeichen verschwindet? Wir haben nachgefragt – und kuriose, detailreiche und vor allem emotionale Antworten erhalten.

Der Abriss des Mannheimer Eisstadions im Friedrichspark geht voran – die Erinnerungen an legendäre Konzerte, Adler-Spiele und private Begegnungen bleiben. Viele Leser verbinden mit