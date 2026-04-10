Die Oberbürgermeister von Ludwigshafen und Mannheim wollen bei den Mega-Bauprojekten eng zusammenarbeiten. Die Kooperation soll auch weitere Bereiche umfassen.

Die Städte Ludwigshafen und Mannheim wollen künftig enger zusammenarbeiten. Neben der Rheinbrückensanierung geht es dabei auch um die Ansiedlung von Unternehmen und den Wohnungsmarkt sowie den Kulturbereich. Das haben die beiden Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) und Christian Specht (CDU) in einem gemeinsamen RHEINPFALZ-Interview bekräftigt.

Ein zentrales Thema für beide Städte ist die Verkehrssituation. In Ludwigshafen steht in den kommenden vier Jahren der Abriss der Hochstraße Nord bevor, während parallel die Kurt-Schumacher-Brücke saniert werden soll. Die Mega-Baustelle wird zu Umleitungen und Staus führen. Beide Städte wollen hier eng zusammenarbeiten, um den Verkehrsfluss zu sichern. Von den Erfahrungen der Ludwigshafener beim Abriss und Neubau der Hochstraße Süd könne Mannheim profitieren, meint Specht. Die Gründung einer gemeinsamen Brückengesellschaft vor 100 Tagen sei ein wichtiges Zeichen der Kooperation der beiden Städte.

Blettners Appell, um Verkehrschaos zu vermeiden

Blettner tritt Befürchtungen vor einem Verkehrschaos nach der Vollsperrung im August wegen der Baustellensituation entgegen: „Das Projekt ist gut geplant. Wir müssen viel kommunizieren, damit sich die Leute frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und nicht erst, wenn sie das erste Mal im Stau stehen.“ Die Hochstraße Süd werde als Umleitung zur Verfügung stehen. Blettner betonte: „Wir schaffen eine Situation, die relativ lange stabil bleibt. Nichts ist schlimmer als wenn Sie jeden Monat eine neue Baustellensituation haben mit neuen Schleichwegen. Das würde echtes Chaos mit sich bringen.“

Beide Stadtoberhäupter sind zuversichtlich, dass Bund sowie die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sich finanziell an der anstehenden Sanierung der beiden Rheinbrücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen beteiligen. Die Brücken seien für die Häfen und die ganze Wirtschaft in der Region von zentraler Bedeutung.

Klaus Blettner und Christian Specht wollen viele Dinge gemeinsam anpacken. Foto: Michael Schmid

Ein weiteres Thema, das beide Stadtoberhäupter beschäftigt, ist der geplante Verkauf von BASF-Wohnungen. In Ludwigshafen sollen allein rund 2800 Wohnungen auf den Markt kommen. Blettner sagt, ein regionales Konsortium unter der Führung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG sei bereit, ein Kaufangebot abzugeben. Der Ludwigshafener OB ist zuversichtlich, dass dieses Konsortium – das im Wesentlichen aus der GAG und zwei Banken besteht – den Kauf finanziell stemmen könne. Specht signalisiert, dass die Nachbarstadt dem Konsortium die Wohnungen, die in Mannheim liegen, abkaufen würde.

Krise der Chemiebranche ein Problem

Auch kulturell und wirtschaftlich wollen Ludwigshafen und Mannheim enger kooperieren. Specht regt an, Kulturpolitik gemeinsam zu formulieren, während Blettner Mannheim für seine Erfolge in der Konversion von Militärflächen lobt. Bei der Ansiedlung von neuen Unternehmen müsse man den Metropolregion-Gedanken in den Vordergrund stellen. Die Krise der Chemiebranche durch hohe Energiepreise und die angestrebte Abkehr von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas seien für Unternehmen wie die BASF und damit für die ganze Region große Herausforderungen, denen man sich gemeinsam stellen müsse, bekräftigen die beiden Oberbürgermeister.