Der Abriss des ersten Teilstücks der Hochstraße Süd (B 37) beginnt am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), 9 Uhr, und soll am Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr, abgeschlossen sein. Das haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Björn Berlenbach, Leiter der Tiefbausparte, am Dienstag beim wöchentlichen Medienbriefing per Videokonferenz angekündigt. „Jetzt geht’s Schlag auf Schlag“, sagte Berlenbach.

Mit dem seit Montag laufenden Abfräsen des Asphalts gehe es zügig voran, weshalb der Start des Rückbaus des maroden 500-Meter-Teilstücks der Hochstraße