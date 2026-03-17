Die SPD spricht sich gegen den Abriss des Südweststadions aus, den Dezernent Lars Pletscher (CDU) als mögliche Option angeregt hatte. Auch Pletschers Partei äußert sich.

Nach den Äußerungen von Sportdezernent Lars Pletscher (CDU) im RHEINPFALZ-Interview, der einen Abriss des Südweststadions als eine mehrerer Optionen genannt hatte, betont die SPD die Bedeutung des Gesamtkomplexes für Ludwigshafen: „Eine Sportstadt wie unsere braucht ein Stadion mitsamt vollumfänglicher Leichtathletikanlage. Das darf nicht in Frage stehen“, verdeutlichen Parteichef Gregory Scholz, seine Stellvertreterin Beatrice Wiesner und der sportpolitische Sprecher Christian Schreider.

„Das Stadion ist als Gesamtkomplex mit der direkt angrenzenden Leichtathletikhalle zu sehen, einem Landesstützpunkt. Die Arena wird von gut einem halben Dutzend Vereinen, vier Schulen, der Polizei und der Feuerwehr genutzt. Ein solches Rund mit acht Tartan-Laufbahnen, Tribüne und Funktionsräumen haben wir sonst nirgendwo in der Stadt. Das teuer abzureißen und woanders teuer neu aufzubauen, wäre auch wirtschaftlich äußerst fragwürdig“, findet Schreider.

»Das Stadion teuer abzureißen und woanders teuer neu aufzubauen, wäre auch wirtschaftlich äußerst fragwürdig«: Christian Schreider, SPD. Foto: Privat

„Dass neben den voll funktionsfähigen rund 6000 Sitz- und Stehplätzen der restliche Großteil der Stehränge aktuell gesperrt ist und zuwuchert, ist für keinen Sportbegeisterten schön. Wenn die Stadtspitze sich hier an die Entwicklung eines Sanierungskonzepts macht, unterstützen wir das sehr“, so die Sozialdemokraten. „Dabei muss innovativ gedacht werden. Deshalb hatten wir auch 2023 im Bauausschuss den Antrag gestellt, die nicht benutzen Stehflächen mit Solaranlagen zu bestücken – was damals technisch bedingt noch nicht wirtschaftlich war. Der Stand der Technik aber entwickelt sich, das muss man stetig auf Machbarkeit prüfen“, so Schreider.

Von Abriss-Fantasien Abstand nehmen

Gleichzeitig gelte es, die Einnahmesituation mittels Vermietung zu verbessern: „Wir haben dazu einmütig einen Preiskatalog im Sportausschuss verabschiedet, für Außenbereich wie auch VIP-Räume. Die Sportverwaltung ist rührig dabei, das zu vermarkten.“ Auch die Ausgabeseite könne optimiert werden, so Schreider: „Wir haben im Bundestag die Möglichkeiten für gemeinnützige Beschäftigung deutlich erweitert. Gerade bei der aufwendigen Grünpflege im und am Stadion wird das genutzt, kann aber sicher auch ausgebaut werden.“

Sozialdezernent David Guthier (SPD) habe im RHEINPFALZ-Interview richtigerweise betont, dass es viele Details zu bedenken gelte: „Genau so ist es. Wir bitten aber darum, konstruktiv zu denken. Von Abriss-Fantasien sollte man absehen – dafür ist das Stadion auch zu sehr Teil der Stadt- und Sportgeschichte“, betont Schreider.

„Emotionales Thema“

„Das ist ein emotionales Thema, das viele Menschen in Ludwigshafen bewegt. Es ist jedoch klar, dass wir nicht länger zögern können. Wir müssen entweder das Stadion sanieren oder es abreißen und anderweitig nutzen“, sagte Pletscher im Interview. Guthier meinte: „Das Thema wurde jahrelang verschoben, weil richtigerweise andere Prioritäten insbesondere im Bereich der Verkehrsinfrastruktur gesetzt wurden und vor einer Entscheidung dieser Tragweite zahlreiche Details geklärt werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen da jetzt dran.“

CDU für Machbarkeitsstudie

Für klare Verhältnisse plädiert auch die CDU. „Es ist gut, dass der Stadtvorstand die Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Stadions auf die Agenda setzt. Dazu werden wir die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in der nächsten Sitzung des Sportausschusses beantragen“, kündigt Peter Uebel als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat an.

»Wir werden die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in der nächsten Sitzung des Sportausschusses beantragen«; Peter Uebel. CDU-Fraktionschef im Stadtrat. Foto: Moray

Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller betont: „Das Südweststadion ist die größte Sportanlage in der südlichen Innenstadt und damit unverzichtbar für viele Vereine und Schulen. Gerade in den Sommermonaten nutzen viele Schulklassen die gut ausgebauten Leichtathletikflächen. Für Fußballvereine wird aufgrund der baulichen Mängel allerdings die Nutzung immer schwieriger.“

Chorosis fordert Faktencheck

Der sportpolitische Sprecher der Union, Joannis Chorosis, sagt: „Wir müssen die Sportstättenbedarfserhebung, die vor einigen Jahren durchgeführt wurde, in die Planung einfließen lassen. Dazu gehört ein Gesamtkonzept mit Schul- und Vereinshallen sowie deren Außenflächen. Auf jeden Fall müssen wir Klarheit schaffen, wie es mit dem Südweststadion weitergehen kann. Dazu muss ein Faktencheck zu Bedarf und baulichen Möglichkeiten erfolgen.“