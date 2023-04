Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona prägt den Alltag. Alle reden darüber, viele haben Angst – auch in den Seniorenheimen. Höchste Zeit also, den Bewohnern mit etwas Außergewöhnlichem eine Freude zu machen. Im evangelischen Altenheim in der Gartenstadt gab es am Martinstag besonderen Besuch.

An einem kalten Novembertag draußen, eingewickelt in wärmende Decken eine Waffel essen, dazu Martinslieder hören oder dem Pferd des Sankt Martin über den Kopf streicheln.