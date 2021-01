Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) wird ab Samstag in den Stadtteilen die Weihnachtsbäume abholen. Bürger werden gebeten, die Bäume am Abholtag bis 7 Uhr am Gehweg bereitzulegen. Laut WBL beginnt die Straßensammlung der Weihnachtsbäume am Samstag in Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Ruchheim, Nord, West und Mitte. Am Montag ist Mundenheim an der Reihe. Weiter geht es in der Gartenstadt am Dienstag. In Maudach werden die Christbäume am Mittwoch eingesammelt. Zum Abschluss sind Rheingönheim (Donnerstag) und Süd (Freitag) an der Reihe. Der WBL bittet Bürger, die Weihnachtsbäume ohne Schmuck zur Abholung bereitzulegen. Die Bäume sollen auf dem Gehweg deponiert werden – und zwar so, dass sie für andere kein Hindernis darstellen. Künstliche Bäume gehören laut WBL in den Restmüll.