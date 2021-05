Der „Lockdown light“ trifft die Ludwigshafener Gastronomie hart. Auch das „La Casa di Laul“ am Ludwigsplatz in der Innenstadt musste schließen. Wie bereits im Frühjahr bietet es einen Abholservice an. Eindrücke vor Ort.

Der Eiswagen von Wladislaw „Vlado“ Dmitriew ist weihnachtlich geschmückt. Tannenzweige und der Duft von selbstgemachtem Glühwein lassen ein heimeliges Gefühl an diesem tristen, wolkenverhangenen Novembervormittag aufkommen. Seinen Eiswagen hat er zur Abholstation umfunktioniert und direkt am Seiteneingang des Restaurants platziert, reicht dort die Speisen und Getränke durch. Fußbodenaufkleber und Hinweisschilder weisen den richtigen Weg in Zeiten von Corona.

Dmitriew geht den Tag (noch) entspannt an. Im Schein der Leselampe studiert er um kurz vor 10 Uhr die RHEINPFALZ, daneben liegen griffbereit sein Smartphone und ein Notizblock. Vor ein paar Minuten ist der erste Cappuccino to go über die Theke gewandert. Ein Abholservice ist momentan das Einzige, was Dmitriew anbieten kann und darf. Zwangsläufig. Ob Pappardelle mit Gänseragout und Orangenzesten, Melanzane alla Parmigiana „Milaneser Art“, Lasagne „Speziale“ mit Kalbsragout-Kastanien-Füllung oder Pizza Emiliana – alles, was normalerweise im Restaurant auf der Speisekarte steht, kann auch mit nach Hause genommen werden. Corona hat den Inhaber und seine Frau Kristina zum zweiten Mal in diesem Jahr ausgebremst.

23 Essen am ersten Tag

Doch der 48-Jährige bleibt Optimist. Den Kopf in den Sand zu stecken, das ist nicht seine Sache. Schwarzmalerei schon gar nicht. Stattdessen schmiedet er Pläne. „Ich versuche, aus allem das Beste zu machen. Wir haben jetzt schon Erfahrungen vom ersten Lockdown“, beweist er Galgenhumor. Dieses Mal sei man nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern habe eine Vorlaufzeit gehabt, sagt er.

Bis Sonntagabend brummte das Geschäft. Das „La Casa di Laul“ war ausgebucht. Entspannt noch mal die Atmosphäre und die gute Küche im altehrwürdigen Gebäude aus den 1950er-Jahren genießen, das hatten sich offensichtlich viele gedacht.

Seit Montag ist es ruhig geworden. Die Stühle sind nach oben gestellt, alles glänzt frisch geputzt. Doch Dmitriew wird nicht aufgeben. Er kämpft weiter. Wie schon einmal. Mit seinem Abholservice hat der Ludwigshafener Gastronom am ersten Tag 23 Essen verkauft. Wie viele es künftig sein werden, Dmitriew, der in Kasachstan Koch lernte und sein Handwerk im „Roma“ in Mutterstadt verfeinerte, ehe er sich selbstständig machte, kann nur spekulieren. Da es dieses Mal kein kompletter Lockdown sei, wären ja auch noch genug Menschen in der Stadt, die sich auf ein warmes, leckeres Mittagessen freuen würden, ist er überzeugt. „Unser Abholservice muss sich erst einmal wieder rumsprechen“, sagt er. Rund um die Uhr trägt er sein Handy bei sich. Das Festnetztelefon vom „La Casa di Laul“ hat er auf sein Smartphone umgestellt. „Theoretisch kann man schon morgens um 8 Uhr bei mir anrufen und eine Bestellung aufgeben.“ In der Küche laufen die ersten Vorbereitungen. Geschirr klappert, der Wasserhahn läuft, Salat wird geschnippelt und vorbereitet. Alles muss fertig sein, wenn die ersten Bestellungen eintreffen.

„Ein bisschen wie Urlaub“

Im Normalfall würden in ein, zwei Wochen die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiern anlaufen. „In der Regel sind das so etwa 30 Termine“, berichtet Dmitriew. Die sind inzwischen alle gestrichen. Der freigewordenen Zeit kann der Gastronom auch etwas Positives abgewinnen. „Es ist so ein bisschen wie Urlaub“, meint er lachend. Und den hatte er gemeinsam mit seiner Frau Kristina zum letzten Mal vor 21 Jahren gemacht. „Danach sind wir an sich immer getrennt in Urlaub gefahren, weil es mit dem Restaurant nicht anders ging“, plaudert er aus dem Nähkästchen.

„Weihnachtsmenü zum Abholen“

Ob er nach vier Wochen „Lockdown light“ wieder öffnen darf, ist fraglich. Daher macht sich der 48-Jährige schon Gedanken, wie er denn im Dezember die Kundschaft kulinarisch verwöhnen kann. „Vielleicht mit einem kompletten Weihnachtsmenü zum Abholen für die ganze Familie – mit allem: Vorspeise, Hauptspeise und Dessert“, sinniert Dmitriew. Die Ideen gehen ihm nicht aus. Nah am Menschen dran sein, ist seine Devise.

„Versuche, auf alle Wünsche einzugehen“

Das „Laul“ hat einen festen Kundenstamm: Mitarbeiter von Unternehmen, die mal schnell einen Salat essen oder eine Ladung Kohlenhydrate in Form von Pasta tanken wollen, oder am Abend Freunde, Bekannte, Verwandte, die bei Kerzenschein Rindercarpaccio, Scaloppina Valdostana und ein Glas guten Wein genießen möchten. Auch jetzt halten ihm seine Kunden die Treue. Darüber ist er froh. „Ich spreche alles mit ihnen ab, versuche auf ihre Wünsche einzugehen.“

Abhol-Uhrzeiten erweitert

Die Uhrzeiten zum Abholen hat er im Vergleich zum Frühjahr erweitert: Von 11.30 bis 20 Uhr können Leute vorbeikommen und ihre Vorbestellungen abholen. Damit auch zu Hause ein wenig italienisches Flair aufkommt, bietet der Gastronom die Möglichkeit, die Essen „halbfertig“ zu machen. „Jeder bekommt eine Anleitung zum Fertiggaren im heimischen Ofen.“ Der Duft, der dann durchs Haus zieht, soll Erinnerungen an den letzten Restaurantbesuch wecken.

Vier Mittagstisch-Pizzen werden bestellt

Inzwischen ist es 11.15 Uhr. Dmitriews Handy klingelt. Vier Mittagstisch-Pizzen mit Schinken, Pilzen, Mais und Paprika samt kleinem Salat ordert die Kundin am anderen Ende der Leitung für 12.15 Uhr. Der Zettel mit der Bestellung wandert schnurstracks in die Küche. Dort werden gerade die Nudeln mit Salbeibutter in der Pfanne geschwenkt, das Gänseragout köchelt im Topf. In einer Stunde müssen die Pizzen punktgenau fertig sein, denn in der Mittagspause bleibt wenig Zeit. Muss ein Kunde doch mal ein paar Minuten warten, dann hält Dmitriew ein ganz besonderes Bonbon bereit: einen Becher selbstgemachten Glühwein.