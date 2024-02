Zwei von der Verwaltung nicht zugelassene SPD-Anträge haben am Montagabend in der Sitzung des Stadtrats für einen verbalen Schlagabtausch und heftige Kritik an der Stadtspitze gesorgt. Bei den Anträgen der Sozialdemokraten ging es um eine Entbürokratisierung im Zuschusswesen sowie um einen Sonderplan für Baumpflanzungen in der Stadt, weil nach Ansicht der Genossen in Ludwigshafen deutlich mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt werden. Die Rechtsabteilung der Stadt ist der Auffassung, bei den Themen handele es sich „um laufendes Geschäft“ der Verwaltung. Die Rechtsauffassung der SPD sei da mit Blick auf die Gemeindeordnung eine ganz andere, entgegnete SPD-Sprecher David Guthier. Seine Fraktion werde das prüfen lassen, sagte er unter großer Zustimmung im Plenum. Von Problemen, die von der Verwaltung nicht gelöst und deshalb angepackt werden müssten, sprach Rainer Metz von der FWG. Auch er habe ein anderes Demokratieverständnis, pflichtete er Guthier bei.

Das sagt die OB

„Ich habe großes Vertrauen in unseren Rechtsbereich“, erklärte dazu Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Sie kündigte ebenfalls eine Prüfung des Sachverhalts an und betonte, dass sie eine Stelle für Entbürokratisierung in der Verwaltung etablieren wolle. Nach der Prüfung der Angelegenheit werde sich herausstellen, ob das Ergebnis letztlich für eine gesteigerte Lernkurve bei den Fraktionen oder bei der Verwaltung sorgen werde.