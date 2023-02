Trotz Fachkräftemangel in Handwerk und Verwaltung setzen immer noch viele auf ein Studium. Das breite Angebot der Berufsbildenden Schulen ist zu wenig bekannt, sagt der Frankenthaler Schulleiter Thomas Kramer. Im Interview mit Sonja Weiher berichtet er von Jugendlichen, die in der Pandemie schlicht abgetaucht sind. Mehr dazu hier.

Wie schon im November wird es am Samstag, 4. Februar, zwei Versammlungen in Ludwigshafen-Oggersheim infolge der Bluttat vom 18. Oktober geben. Einen Aufmarsch der rechtsextremen „Kameradschaft Rheinhessen“ mit angekündigten 20 Teilnehmern hat die Polizei auf Anfrage ebenso bestätigt wie eine Gegendemo mit 75 Teilnehmern vom „Bündnis gegen Hass und Hetze“. Hier erfahren Sie mehr.

Der Quadratmeterpreis für Mietwohnungen steigt nur geringfügig. Für die Stadt Mannheim ist das eine gute Nachricht, für Hauseigentümer dagegen nicht. Mehr dazu hier.

Der Hund, der im Januar in Neuhofen eine Seniorin totgebissen hat, soll eingeschläfert werden. Das hat das zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen mitgeteilt. Die Gründe für diese Entscheidung lesen Sie hier.

Flüssigerdgas, kurz LNG, findet sich als alternativer Treibstoff zu Diesel immer häufiger in Tanks schwerer Lastwagen. Die Spedition Pflaum will daher in Speyer eine entsprechende Tankstelle bauen. Sie darf aber nicht, weil die letzte Genehmigung fehlt. Ein Beispiel, wie Bürokratie die Mobilitätswende bremst. Mehr dazu hier.