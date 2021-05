Die Rivalität zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim besteht schon seit Jahrzehnten. Jamil Shanab, einst Boxer in der deutschen Nationalmannschaft, ist das egal. Der in Oppau lebende Fitnesscoach bringt Akteure beider Vereine athletisch auf ein hohes Niveau. Dafür muss Shanab aber so manchen Klimmzug machen.

Die beiden Spieler dürfen sich beim Training nicht begegnen. Zum einen wegen der Verordnungen in der aktuellen Corona-Krisenzeit, zum anderen aus Rivalitätsgründen. Antonio Jonjic spielt beim 1. FC Kaiserslautern Fußball, Alexa Vintonsic wird ab Sommer das Trikot des SV Waldhof Mannheim tragen. Von beiden ist Jamil Shanab der Personaltrainer. Er hat die Abschottung bislang gut im Griff. Jonjic kommt jeden zweiten Tag zu Shanab ins Training. Seit Jahren nutzt er das Fachwissen des ehemaligen Boxers der deutschen Nationalmannschaft. „Jamil macht immer abwechslungsreiches Training. Er lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Außerdem bin ich durch das Training fitter“, sagt Jonjic.

Vintonsic kommt aus Bosnien-Herzegowina. Er spielte bei Roter Stern Belgrad und zuvor in Sarajevo. Der 18 Jahre alte Außenstürmer ist beidfüßig und überzeugte in mehreren Trainingseinheiten die Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim. Deshalb wollen diese den „Rodiamanten“ nach der Corona-Krise verpflichten und über die U23-Mannschaft an das Profi-Team heranführen. „Ich will Profi werden. Ich halte mich täglich fit und bin froh, dass ich mit Jamil trainieren darf“, sagt Vintonsic. Er hat es nicht weit zum Training. Denn mit seiner Mutter wohnt er im selben Haus in Oppau. Shanab hat ihnen eine seiner Wohnungen vermietet. Seit Januar ist Alexa Vintonsic in Mannheim. Seine Mutter ist in Hamburg geboren worden, ging dann aber im Alter von fünf Jahren zurück ins ehemalige Jugoslawien. Vor drei Jahren kam sie dann aus beruflichen Gründen wieder nach Deutschland. Ihr Mann arbeitet und wohnt weiter in Bosnien-Herzegowina. Die Besuche schränken sich derzeit sehr ein. Alexa Vintonsic ist sehr fokussiert auf sein Ziel. „Er hat tolle Athletikwerte, ist ein Rohdiamant“, sagt Shanab.

Übungen miteinander verquicken

Shanab hat viele Leistungssportler trainiert. Shanab hat früher selbst Fußball und Handball gespielt. Sein Hauptsport aber was das Boxen. Er war Profi und über zehn Jahre im Kader der Nationalmannschaft. Shanab weiß, was es bedeutet sich zu quälen. Er kennt aber auch die Gefahren falschen Trainings. Deshalb hat er Fubotime erfunden. Fubotime ist eine Mischung aus Boxsport, fußballspezifischem Fitnesstraining, Koordination und Athletiksport. Shanab trainierte am Olympiastützpunkt in Heidelberg. „Ich habe oft falsch trainiert, Fehler beim Warm-up gemacht und zu viel gewollt. Das war der Grund, weshalb ich eine geeignete Trainingsmethode entwickelte“, sagt er.

Jamil Shanab hat sich viele Gedanken gemacht, bis er sein Fubotime stehen hatte. Nun verquickt er die richtigen Übungen aus beiden Sportarten miteinander und drillt vor allem Hochleistungs-, aber auch Breitensportlern damit. Kraft, Ausdauer, Reaktion, Beweglichkeit, Koordination – all diese Eigenschaften brauche man in vielen Sportarten. Die Frage, die laut Shanab hinter allem steht, heißt: Wie werde ich noch besser, noch stabiler?

Auf den Körper hören

Die Übungen sind eine Empfehlung. Wichtig ist, dass die Teilnehmer gesund sind und nur so viele Übungen wiederholen, wie sie können. Überanstrengen sie sich nicht. Hören Sie auf ihren Körper. Das Training sollte Spaß machen. Hat man erste Krankheitssymptome, sollte man auf Sport jeglicher Art verzichten. Führen sie die Übungen langsam und korrekt aus. Das Programm kann in der Wohnung, im Garten oder in der Natur ausgeführt werden.

Das Aufwärmprogramm

Es dauert etwa sechs Minuten.

a) auf der Stelle locker springen. Die Arme schulterhoch zur Seite strecken – vorwärts kreisen und dann rückwärts kreisen – jeweils 40 Sekunden.

b) Hampelmann: Variante eins ist der klassische Hampelmann (40 Sekunden), Variante zwei: die Füße versetzt nach vorne bringen (40 Sekunden), Variante drei: Hampelmann und die Füße dabei kreuzen (40 Sekunden).

c) Seilspringen (40 Sekunden)

d) Auf der Stelle hüpfen: Dabei den linken Arm und den rechten Fuß versetzt nach vorne bringen und umgekehrt (40 Sekunden).

e) Becken kreisen (nach links und rechts, je 20 Sekunden).

f) schnelle Kniebeuge: Beim in die Hocke gehen, die Arme nach vorne strecken.

Das Wochentraining

Dieses Mal gibt es Training mit Gewichten und etwas Fitnessbändern. Jeden Tag wird ein anderer Schwerpunkt gewählt. Wer keine Gewichte zu Hause hat, kann auch Wasserflaschen nehmen.

Montag

Schwerpunkt Brust

a)Bankdrücken mit Gewicht: Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden oder eine Bank. Stemmen Sie die Gewichte nach oben (12/10/15 Wiederholungen).

b) Schrägbankdrücken mit Gewicht – Ausführung und Wiederholungen wie bei a).

c) Butterfly auf Bank: wie a), nur sind die Arme nun gestreckt. Sie drücken die Arme nach oben als würden Sie jemanden umarmen wollen (12/10/15 Wiederholungen).

Dienstag

Schwerpunkt Beine

a) Kniebeuge mit Gewicht.

b) Beinbeuger mit Band: Legen Sie sich mit dem Bauch auf die Bank oder den Boden. Das Fitband um die Türklinke oder woanders umwickeln und um die Füße. Dann Füße an Po ziehen (12/10/15 Wiederholungen).

c) Beinpresse mit Band: Setzen Sie sich auf eine Bank oder den Boden. Befestigen Sie das Band hinter sich irgendwo und wickeln das andere Ende um die Füße. Nun strecken Sie die Füße langsam nach vorne (12/10/15).

d) Ausfallschritt mit Gewicht

e) Setzen Sie sich auf einen Stuhl und legen Sie ein Gewicht auf ein Knie. Nun drücken Sie nur die Ferse nach oben. Zehen bleiben auf dem Boden. Das ist eine Übung für die Wade (10/12/15 Wiederholungen).

Mittwoch

Schwerpunkt Schultern/Nacken

a) Seitheben sitzend: Rücken ist gerade, Bauch angespannt. Sie nehmen ihre Gewichte in die Hand und heben Arme seitlich nach oben bis Schulterhöhe (12/10/15).

b) Schulterdrücken: Sie stehen schulterbreit. Bauch ist angespannt, Rücken ist gerade. Sie haben die Gewichte in der Hand und die Arme in Schulterhöhe. Sie drücken nun die Gewichte Richtung Decke (12/10/15).

c) Frontheben stehend: Sie stehen schulterbreit. Bauch ist angespannt, Rücken ist gerade. Sie haben die Gewichte in der Hand. Abwechselnd heben Sie nun einen Arm nach vorne bis Schulterhöhe (12/10/15).

d) Nackenübung: Schultern langsam so weit nach oben ziehen wie möglich (3 x 1 Minute).

Donnerstag

Schwerpunkt Rücken

a) Sie liegen auf dem Bauch. Die Hände fassen jeweils ein Ende eines Handtuchs. Heben Sie den Oberkörper leicht an und strecken Sie nun die Arme nach vorne langsam wieder zurück (12/10/15 Wiederholungen).

b) Latzug mit Band: Knien Sie sich auf ein Fitband. Beide Hände fassen das Band. Hände hinter den Kopf und die Arme nach oben strecken (12/10/15 Wiederholungen).

d) Rudern eng: Das Fitband um die Türklinke binden. Mit beiden Händen das Band packen und eng am Körper nach hinten ziehen (12/10/15).

e) Sie stehen leicht nach vorne gebeugt und gehen dabei locker etwas in die Knie. Sie haben Gewichte in der Hand. Die Arme sind vor dem Körper. Nun ziehen Sie die Arme nach hinten bis sich die Schulterblätter leicht berühren. Langsam und sauber die Übung ausführen (12/10/15).

Freitag

Schwerpunkt Arme

a) Curls mit Band: Sie stehen auf dem Fitband, packen mit beiden Händen das Band und ziehen die Arme nun zur Brust. Alternativ können Sie sich auch auf einen Pezziball oder Stuhl setzen und Gewichte/Flasche in die Hand nehmen und die Arme dann zur Brust ziehen. (12/10/15).

b) Dips: Sie sitzen auf einem Stuhl und umfassen die Sitzfläche am vorderen Rand links und rechts neben dem Gesäß fest mit den Händen, so dass der Handrücken nach vorne weist. Strecken Sie nun die Beine aus und schieben das Gesäß vom Stuhl weg, bis die Knie auf 90°Grad angewinkelt sind. Ihr Körpergewicht ist gleichmäßig auf Arme und Beine verlagert. Beugen Sie ihre Arme bis sie sich auf 90° Grad parallel zum Boden befinden und Dein Po beinahe den Boden berührt. Dann strecken Sie die Arme wieder fast ganz durch (12/10/15 Wiederholungen).

c) Trizeps: Befestigen Sie das Band möglichst in Kopfhöhe. Wickeln Sie es einmal über Kreuz. Packen Sie das Band mit beiden Händen. Rücken ist gerade, Bauch angespannt. Führen Sie nun die Arme eng am Körper nach hinten und dann langsam wieder nach vorne. Das Band nicht schnellen lassen. Es soll immer Spannung auf dem Band sein (12/10/15).