Die Abschiebung einer jesidischen Familie nach Armenien sorgte im April in der Stadt für Aufsehen. Thar, der minderjährige Sohn, flüchtete während der Abschiebung, tauchte wochenlang unter. Im Mai meldete er sich bei Vertrauten zurück. Mittlerweile befindet sich der 16-Jährige in der Obhut des Jugendamts und wohnt in einer Jugendeinrichtung.

Thar besucht weiter die Schule. Er möchte im Anschluss eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolvieren. Wie aber geht es der Familie – der fünfjährigen Roza, dem