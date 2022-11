Traurige Nachricht für alle Narren: Der große Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim wird 2023 nicht stattfinden. Wie die Absage begründet wird, lesen Sie hier.

Im US-Bundesstaat Wisconsin war der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider als Beobachter der Kongresswahlen eingesetzt. Für einen kurzen Schreckmoment sorgte ein mit einem Messer bewaffneter Mann. Zum Artikel

Die Ankündigung, dass im Waldpark in Mannheim Tausende Bäume gefällt werden sollen, hatte die Volksseele zum Kochen gebracht. Das Gutachten eines Experten zur Sanierung des Rheindamms hat die Gemüter nun wieder beruhigt. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Soll es in Frankenthal auf Veranstaltungen Ponyreiten geben? An einer Gebührensatzung hat sich in diese Grundsatzdebatte entzündet. Warum es trotz massiver Kritik von Tierschützern auf dem Weihnachtsmarkt ein Ponykarussell geben wird, lesen Sie hier.

Eine Gefahr für die Natur und letztlich den Menschen: Das sehen Rolf und Martina Schillinger im wilden Müll. Nach zehn Monaten des allwöchentlichen Sammelns im nördlichen Auwald sind sie frustriert: Eine einfache Lösung sei nicht in Sicht, und eine effiziente Abhilfe an einer Problemstelle ist passé. Zum Artikel

Mit Ifco Systems zieht ein neuer Weltkonzern aufs Land. Der Dannstadter Standort des Unternehmens, das Mehrwegkisten für frische Lebensmittel über ein Pfandsystem Großhändlern und Landwirten anbietet, wurde nun offiziell übergeben. Doch nicht jeder freut sich über die Ansiedlung. Zum Artikel