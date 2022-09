„Atomkraftwerke nur als Reserve vorzuhalten, erzeugt Kosten ohne echten Nutzen. In dieser Form ergeben die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck wenig Sinn.“ Das sagt der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (50, SPD) zur Entscheidung des grünen Vizekanzlers in Sachen Kernkraft. Habeck hatte diese Woche bei der Präsentation des Stresstests zur Stromversorgung angekündigt, zwei der drei verbleibenden Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland als Reserve nutzen zu wollen. „Ein reiner Reservebetrieb aber schafft nur Mehrkosten“, argumentiert Schreider. Niemand aus der Ampel wolle zurück zur Kernkraft, die AKWs mit den alten Brennstäben im Streckbetrieb bis ins Frühjahr laufen zu lassen, würde nach Schreiders Ansicht aber einen wichtigen Puffer bei der Stromerzeugung geben.

„Zur Wintersicherung“

„Die gesamte Bundesregierung arbeitet hart und gut daran, von den aktuellen Abhängigkeiten auf dem Energiesektor wegzukommen. Dieser Winter aber wird noch kritisch, deshalb können wir Spielräume bei der Stromerzeugung gut gebrauchen“, betont der Friesenheimer. „Energieversorger ,auf Halde’ zu parken, halte ich für falsch.“ Neben den fehlenden Erfahrungswerten der Betreiberfirmen widerspreche dies auch der Empfehlung des Stresstests. Schreider dazu: „Ein reiner Reservebetrieb schafft nur Mehrkosten, die wir nicht gebrauchen können. Sowohl im Rat der Wirtschaftsweisen als auch beim Kieler Institut für Weltwirtschaft wird diese Kritik geteilt.“ Wenn sich Habeck schon gegen interne grüne Widerstände dazu durchringe, den Atom-Ausstieg zum Jahresende teilweise zu kippen, könnte dies sinnvollerweise „zur Wintersicherung“ genutzt werden, bilanziert Schreider.