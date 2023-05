Vom neuen Gebäudeenergiegesetz über die Einführung des Deutschlandtickets bis hin zur Versorgungslage mit Medikamenten und den Industriestrompreis haben Themen aus der Bundespolitik in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen dominiert. Am Montag, 15. Mai, 19 Uhr, möchte sich Armin Grau (64, Grüne), aus Altrip stammender Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, mit Bürgern über die aktuellen Entwicklungen im Land und vor Ort austauschen und lädt zu einer Diskussionsveranstaltung nach Ludwigshafen ein. In ungezwungener Runde können sich die Teilnehmer laut Ankündigung im Hausboot, Bahnhofstraße 30, Mitte, über die Arbeit von Grau informieren, Fragen zu aktuellen Debatten stellen und sich über die Auswirkungen auf die Region unterhalten.