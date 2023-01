Die Verteilung des diesjährigen Abfall- und Wertstoffkalenders durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) soll laut Stadtverwaltung voraussichtlich Ende der laufenden Woche abgeschlossen sein, so dass jeder Haushalt im Stadtgebiet versorgt sein wird.

In der Gartenstadt, Mitte, Mundenheim und Oggersheim laufe die Verteilung noch, während in den übrigen Stadtteilen die Anwohner den Kalender für das Jahr 2023 bereits in ihre Briefkästen bekommen hätten. Die Abholtage sind in den jeweiligen Stadtteilen laut Verwaltung unverändert geblieben. Digital ist der Ludwigshafener Abfall- und Wertstoffkalender auf www.abfallkalender.ludwigshafen.de hinterlegt. Zusätzlich stehe die Abfall-LU-App zum kostenlosen Download bereit. „Mit ihr haben Nutzer unterwegs die wichtigsten Informationen rund um die Abfallentsorgung in Ludwigshafen direkt zur Hand“, teilt die Stadtverwaltung mit.