Wie immer am Anfang des Jahres, verschickt der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) auch dieser Tage wieder seine Abfall- und Straßenreinigungsgebührenbescheide. Dieses Mal ergänzt um neue Info-Flyer zum Trennen von Biomüll und zur Gehwegreinigung.

Manchmal ist gar nicht so ganz klar, wer in Sachen Gehwegreinigung und Schneeräumpflicht eigentlich für was verantwortlich ist. Deshalb hat der WBL einen Flyer zu diesem Thema erstellt, der den aktuellen Gebührenbescheiden beiliegt und außerdem im Internet heruntergeladen werden kann. Während die städtischen Straßen und Plätze von den WBL-Mitarbeitern freigeräumt und sauber gehalten werden, ist die Zuständigkeit bei den Gehwegen anders.

„Hier sind Schnee-Räumung und Laubentsorgung Aufgabe von Eigentümern beziehungsweise deren damit Beauftragten“, klärt die Stadt auf. Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht für das Grundstück müssen Vermieter auch für die Gehwegreinigung sorgen. Die Räumpflicht umfasst im Herbst das Entfernen von Laub und im Winter die Schnee- und Eisbeseitigung.

Plastiktüten sind das Problem

Einen neuen Info-Flyer gibt es auch zum Thema Bioabfall. Seit vergangenem Herbst nimmt der WBL, an der bundesweiten Umweltkampagne „Wir für Bio“ teil. Das Ziel der Kampagne ist es, Störstoffe aus dem Bioabfall fernzuhalten. Denn aus Bioabfall lassen sich Energie in Form von Strom und Komposterde gewinnen. Dafür muss er aber möglichst rein sein.

Ein besonders großes Problem ist dabei laut Stadt Plastikabfall im Biomüll, etwa in Form von Abfalltüten. Wenn Plastiktüten zu Mikroplastik zerfallen, können sie nicht mehr aus dem Rohkompost getrennt werden und landen so auf den Äckern, werden ins Grundwasser gespült und gelangen damit in die Nahrungskette.

Im Netz

Weitere Infos und beide Flyer gibt es auch unter www.ludwigshafen.de.