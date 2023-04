Einen Berg an Kartonagen, Speiseölkanistern und Lebensmitteleimern hat eine Gaststättenbetreiberin am Ostersonntag heimlich in der Innenstadt entsorgen wollen.

Wie der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) weiter mitteilte, war er von einem aufmerksamen Anwohner benachrichtigt worden. Er hatte die Frau dabei beobachtet, wie sie den Abfall kurz vor 13 Uhr in einem öffentlich zugänglichen Hinterhof neben einem Glascontainer abgestellt hatte. Daraufhin angesprochen, habe sie nur abgewunken und den Hof wieder verlassen.

Vor Ort konnte der Zeuge den Einsatzkräften genaue Angaben zum Aussehen der Müllfrevlerin machen. Im näheren Umkreis traf die Streife die Frau an. Konfrontiert mit den Anschuldigungen, räumte die 32-Jährige den Verstoß ein.

Die Gastronomin erwartet nun eine Anzeige und ein Bußgeld wegen illegaler Ablagerung von Müll.