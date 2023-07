Bei seiner Mitgliederversammlung auf dem Abenteuerspielplatz hat die gleichnamige Bürgerinitiative (BI) am Samstag den alten weitgehend auch als neuen Vorstand bestätigt. An der Spitze des Quintetts steht als Vorsitzender weiter Osman Gürsoy, Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, der über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie über die aktuellen Schwerpunkte des laufenden Jahres informierte. Seine Stellvertreterin bleibt Petra Wadlinger, neu in das Gremium gewählt wurde Klaus Leger als Kassierer. Mirjam Mayer und Thomas Wohnik komplettieren den Vorstand. Die ehemalige Kassiererin Annelie Scherr-Leger hat den Vorstand verlassen. Bei ihr bedankte sich Gürsoy für ihren Einsatz.