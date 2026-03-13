Natur, Abenteuer und nachhaltiges Engagement: Das verspricht das Osterferienprogramm des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen für Kinder und Jugendliche.

Bildungspartner sind die Naturfreunde Kaiserslautern, die Ortsgruppe Waldfischbach-Burgalben des Pfälzerwald-Vereins und das Haus der Nachhaltigkeit in Trippstadt. Einer Mitteilung des Unesco-Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen zufolge sind im „Junior Ranger Ostercamp“ (30. März bis 3. April) Kinder von sieben bis 16 Jahren willkommen. Übernachtet wird im Strohballenhaus in Klingenmünster. Neben Erlebnistouren durch den Wald wird gespielt und handwerklich gearbeitet (Teilnahme: 199 Euro, Anmeldung per E-Mail an info@pwf-wfb.de).

Vom 30. März bis zum 2. April geht es für Sieben- bis 14-Jährige täglich von 9.30 bis 16 Uhr auf Waldentdecker-Tour rund um das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal. Unter Leitung von Susanne Lorenz und ihrem Team wird gespielt, gebastelt und geforscht. Die Teilnahme kostet pro Kind 105 Euro (Anmeldungen per E-Mail an susanne.lo.naturfreunde@web.de).

Für Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. April, laden die Naturfreunde Kaiserslautern jeweils von 9.30 bis 17 Uhr zum Bau von Nisthilfen für Wildbienen ein. Gleichzeitig wird die Gruppe aus (Tot-)Holz und Steinen Unterschlupf und Lebensraum für viele andere Waldtiere bauen. Treffpunkt ist das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal (Teilnahme: 20 Euro pro Tag, 35 Euro für beide Tage; Anmeldungen per E-Mail an susanne.lo.naturfreunde@web.de).

Freie Plätze gibt es noch für zwei weitere Aktionen: Am 31. März, 9 bis 16 Uhr, können Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche am Haus der Nachhaltigkeit in Trippstadt den Wald der Zukunft pflanzen (Teilnahme: 15 Euro, Anmeldungen per E-Mail an hdn@wald-rlp.de). Zudem findet am 9. April, 9 bis 16 Uhr, in Lambrecht ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuzes für Kinder ab zwölf Jahren statt (Anmeldungen per E-Mail an anmeldung@pfaelzerwald.bv-pfalz.de).

Noch Fragen?