Einen Abend für Erwachsene bietet „Kirche Kunterbunt“ am kommenden Mittwoch an. Wie die Pfarrei Hl. Antonius mitteilt, wird der Abend unter dem Motto „Kunterbunte Wegbegleiterinnen“ stehen und um 20 Uhr mit einem Spaziergang beginnen. An den Spaziergang werde sich eine „kreative Zeit“ und ein „Impuls“ anschließen, heißt es in der Ankündigung.

Die „kunterbunten Abende“ richten sich laut Pfarrei an Erwachsene, die eine kurze Auszeit vom Alltag genießen möchten.

Der Abend am Mittwoch, dem 18. März beginnt um 20 Uhr am katholischen Pfarrheim Birkenheide in der Waldstraße 29a. Für den Spaziergang ist festes Schuhwerk empfohlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Fragen oder Infos per Mail an stefanie.mueller-2@bistum-speyer.de oder telefonisch unter 0151 1487 9816.