Ein Abend für die Ukraine. Mit Musik und bewegenden Reden. In Kürze hat das Nationaltheater ein Benefizkonzert aus dem Boden gestampft, um Spenden für Kriegsleidende in der ukrainischen Partnerstadt Czernowitz sowie Geflüchtete zu sammeln.

Es wird ein emotionaler Abend, der betroffen macht – und musikalische Höhenflüge, poetische Tiefgänge, aber auch Tränen zulässt.

Solisten, Schauspieler, Tänzer und Orchester: um ihre Verbundenheit mit der Ukraine Ausdruck zu verleihen, ziehen die Sparten des Opernhauses gemeinsam an einem Strang. Viele Ensemble-Mitglieder kommen aus Osteuropa: Dirigent Janis Liepins stammt aus Lettland, Bariton Evez Abdulla aus Aserbaidschan und Serhii Moskalchuck, der mit „Come dal ciel precipita“ die Arie des Banco aus „Macbeth“ singen soll, aus Kiew.

„Warum?“, wirft Marc Stefan Sickel, geschäftsführender Intendant, die große Frage in den Raum. „Warum überfällt der russische Aggressor die Ukraine, und verursacht Vernichtung, menschliches Leid und Flucht?“

Gemeinsam helfen

Gemeinsam wolle man mit dem Abend Position beziehen und helfen. „Aber wichtig ist auch: Es waren russische Künstler, die als Erstes ihren Protest gegen die Invasion zum Ausdruck brachten, auch sie müssen jetzt um ihre Existenz fürchten“, ist dem künstlerischen Leiter Christian Holtzhauer wichtig zu betonen. Dass die schrecklichen Ereignisse in jedem andere Sorgen auslösen, versinnbildlicht Stephan Thoss: der Tanz-Intendant erkundigte sich als Erstes bei seinen ukrainischen Kollegen, die gerade auf Tournee in Frankreich waren. „Jetzt stehen sie vor der Frage, dort zu bleiben oder in der Heimat zur Waffe zu greifen. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken“, sagt Thoss - und muss um Worte und Fassung ringen.

Dafür lässt das Orchester die Musik sprechen. Der Kinderchor singt das ukrainische Volkslied „Tanja“. „Glaub dem Schatz kein Wort, allen wird die Sonne scheinen“, heißt es da. Das Junge Nationaltheater inszeniert mit „Der rote Baum“ eine multimediale Bilderbuchreise durch eine dunkle Welt. Düster und traurig wirken auch die Arien aus Giuseppe Verdis „Macbeth“, imposant inszeniert vom Georgier Irakli Kakhidze. Hell und klar dagegen Viktorija Kaminskaites Arie aus „Madame Butterfly“, in welcher die Litauerin die tragische Heldin Cio-Cio-San mimt.

Bassbariton Bartosz Urbanowicz dagegen stecken noch knapp 3.000 Kilometer Wegstrecke in den Knochen. Erst am Sonntag übergab er eine ganze Lkw-Ladung an Sachspenden in der polnischen Stadt Rzeszow. Nun singt er „Der Kosak“ mit genauso viel Hingabe.

Der Krieg ändert das Vokabular

„Was ändert der Krieg? Der Krieg ändert das Vokabular. Er reaktiviert Wörter, die man bis dato nur aus historischen Romanen kannte. Vielleicht weil Krieg immer auch die Geschichte reaktiviert. Man kann sie sehen, schmecken, riechen. Meist riecht sie verbrannt. Der Krieg bringt seine eigenen Wörter hervor. Sie klingen scharf und kalt, mit metallischem Nachgeschmack. Der Krieg verändert die Farben. Für viele Menschen verschwinden ein für alle Mal die Schattierungen. Plötzlich ist die Welt schwarz-weiß“, wird aus den Gedichten von Serhij Zhadan vorgelesen.

Aufgewachsen ist der Dichter in der Ost-Ukraine, wie die Mezzosopranistin Julia Faylenbogen. Nach ihrer Interpretation von „Agnus Dei“ von Alexander Rodin – Komponist, Künstler und Freund, der nun in einem Keller in Kiew ausharren muss – ist sie den Tränen nah. Statt auf eine Verbeugung wählt Dirigent Liepins eine herzliche Umarmung. Nach dem Konzert geht Faylenbogen als erstes zu ihrer Mutter. „Mein Bruder brachte sie aus der Gegend bei Kiew an die polnische Grenze, drei Tage haben sie gebraucht, weil vieles zerstört ist und die Straßen voller Fliehender sind“, erklärt sie aufgewühlt.

Schon 80.000 Euro gesammelt

Ihr Mann holte die Mutter mit einem Transporter des Nationaltheaters an der Grenze ab – und fuhr für einen Freund nochmals nach Rumänien, um eine Frau mit sechs Kindern sicher nach Mannheim zu bringen. „Der Krieg erschüttert uns, aber wir versuchen schnell zu unterstützen“, sagt Mustafa Dedekeloglu vom 2020 gegründeten Vereins „Mannheim hilft ohne Grenzen“. 80.000 Euro konnte man bereits für die Ukraine sammeln. Dank des Benefizkonzerts soll es nun noch etwas mehr sein.

Info

Finanziellen Spenden werden weiterhin angenommen. Sie kommen dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ zugute, der in Kooperation mit der Stadt und ihrer westukrainischen Partnerstadt Czernowitz die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisiert und Hilfe für in Mannheim ankommende Geflüchtete leistet. Spenden können an folgendes Konto gerichtet werden: Empfänger: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V. IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04 Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG Verwendungszweck: Ukraine. Weitere Infos unter www.mannheim.de