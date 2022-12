Das Fontäne-Kulturzentrum mit Sitz in der Wredestraße 6 in Mitte lädt für Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr, zum „5. Abend der Menschenrechte“ eine – eine Hybridveranstaltung, die zirka 90 Minuten dauert. Zum Hintergrund: Am 10. Dezember 1948 wurde von den Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. „Für uns ist das ein Anlass darauf hinzuweisen, dass die Menschenrechte weltweit fortwährend verletzt werden“, sagt Fazli Degirmenci vom Kulturzentrum, das den Abend zusammen mit Amnesty International ausrichtet. Teilnehmer sollen dabei über die weltweite Menschenrechtssituation informiert werden, speziell über Frauenrechte (Alt-Dekanin Barbara Kohlstruck) und die Lage im Fußball-WM-Gastgeberland Katar (Udo Diehl). Ergänzend würden Kinder aus dem Fontäne-Zentrum einzelne Artikel der Menschenrechtserklärung vorlesen.

Amnesty-Gruppe LU beantwortet Fragen

Teilnehmer können sich laut Ankündigung vor Ort mit ihrer Unterschrift an aktuellen Petitionen beteiligen und sich rund um die Arbeit von Amnesty International (AI) informieren. Die Mitglieder der AI-Gruppe Ludwigshafen stehen für Fragen zur Verfügung. Für alle, die es nicht einrichten können, nach Ludwigshafen zu kommen, oder den Vortrag von außerhalb verfolgen wollen, wird dieser zeitgleich über Zoom gehalten. Die Zugangsdaten erhalten Interessenten nach der Anmeldung per E-Mail an info@fontaene-ev.de oder info@amnesty-ludwigshafen.de. Christiane Ludwig ist die Moderatorin des Abends. Einlass ist ab 17.45 Uhr.