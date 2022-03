Mehr als ein Vierteljahrhundert lang gestaltete er das „Werbegesicht“ des ABC Ludwigshafen und des ABC-Freundeskreises – jetzt ist der renommierte Grafikdesigner Peter Schlohmann und Gestalter der „ABC-News“ im Alter von 77 Jahren in seiner südpfälzischen Wahlheimat Landau gestorben.

Der gebürtige Ludwigshafener, der sich in jungen Jahren als Mittelstreckler in die Meisterlisten des Pfälzischen Leichtathletik-Verbandes eintrug, lebte zuletzt in Ramberg, ehe er seine letzten Lebensjahre in einer Seniorenresidenz in Landau verbrachte. Im benachbarten Eußerthal betrieb er als Geschäftsführender Gesellschafter bis zum selbstgewählten Eintritt in den Ruhestand 2016 die erfolgreiche Werbe- und Projektagentur Ronge, Schlohmann und Partner, die er 1983 gegründet hatte.

Zeitschrift ausgezeichnet

Schlohmann war bis zum Frühjahr vergangenen Jahres rund 26 Jahre lang verantwortlich für die „ABC-News“, die wegen ihrer professionellen Aufmachung einmal auch als beste Vereinszeitschrift des Sportbunds Pfalz ausgezeichnet wurden. Insgesamt 52 Ausgaben der informativen und meist mit vielen Bildern ausgestatteten „ABC-News“ stammen aus dem südpfälzischen Werbeatelier von Schlohmann, der wegen seiner wertvollen ehrenamtlichen Mitarbeit zum Ehrenmitglied des ABC Ludwigshafen und seines Freundeskreises ernannt wurde.

Modernes Logo entworfen

„Wir hätten uns ohne die unentgeltliche und kreative Arbeit von Schlohmann nie die Herausgabe einer solchen Zeitschrift leisten können,“ sagte der ABC-Ehrenvorsitzende Karl Heinz Ries. So schuf der Grafikdesigner unter anderem auch ein neues, modernes Logo für den ABC Ludwigshafen und den Freundeskreis und sorgte damit für ein bemerkenswert frisches Erscheinungsbild der ABC-Nachrichten. Gleichzeitig unterstützte er den Verein in allen werblichen Belangen.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 8. März, 12,30 Uhr, auf dem Hauptfriedhof von Landau statt.